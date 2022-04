Tommaso Zorzi, mega festa di compleanno anni '90 per i 27 anni: ospiti Aurora Ramazzotti, Francesco Oppini e...

Tommaso Zorzi si regala una mega festa di compleanno anni ’90 per i suoi 27 anni. Celebra in grande stile con un super party all’Apollo a Milano, circondato dalla famiglia e dagli amici, una su tutte, la sua inseparabile Aurora Ramazzotti, quasi una sorella acquisita per lui.

Sabato 2 aprile l’evento organizzato nei minimi particolari prende vita. Tommaso indossa il suo completo pantalone fucsia ed euforico accoglie i tanti ospiti. Posa accanto Aurora. La 25enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è sublime con il top di paillettes e i capelli ‘frisè’.

Zorzi si diverte con il fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, la mamma Armanda, la sorella Gaia e gli ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, con cui ha vissuto per quasi 6 mesi e ha poi celebrato il suo trionfo al reality.

Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, Sonia Lorenzin, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non bucano la festa. Tra i volti noti presenti ci sono anche Giulia De Lellis e Chiara Biasi.

Si mangia e soprattutto si balla con le musiche dei Backstreet Boys e Britney Spears in sottofondo. Poi c’è pure un’invitata speciale, Ivana Spagna, che canta i suoi successi e fa scatenare tutti.

Al momento del taglio della torta, un dolce gigante, portato dalla madre, la sorella e Aury, sulle note di “Your simply the best” di Tina Turner, Tommaso Zorzi si commuove fino alle lacrime. E’ felicissimo di tutto il calore che i suoi ospiti gli dimostrano: si sente molto amato e circondato da un affetto infinito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.