Tommaso Zorzi rifà il look a Francesco Oppini: il risultato è buono, anche se il 38enne, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, non ne è convinto. L’influencer 25enne si improvvisa hair stylist nella Casa del GF Vip: l’amico ha un brufolo sulla fronte e lui vuole aiutarlo a nasconderlo, così gli cambia pettinatura.

Molto legati, sempre più vicini, tengono molto al loro rapporto. Francesco Oppini è l’unico che riesce a tirare su di morale nei momenti di sconforto Tommy. Zorzi, dal canto suo, ha la capacità di smussare i lati più spigolosi dell’altro e lo fa ridere a crepapelle, anche quando a notte fonda decide di cambiargli il look.

Gli inquilini della Casa al gran completo stanno lì a guardare la performance di Tommaso parrucchiere di Francesco Oppini. Tutto è nato per caso, per colpa di un brufoletto.

Tommaso ha confessato all’amico di avere un grande desiderio: da quando lo ha visto entrare al GF Vip vorrebbe fargli i boccoli. Francesco all’inizio dice assolutamente di no, ma poi cede all’insistenza dell’influencer: che ha una grande capacità di persuasione e acconsente. Se ne sta seduto e lascia che Tommy cambi radicalmente la sua abituale pettinatura.

Oppini si fa addirittura spruzzare la lacca, cosa per lui quasi inconcepibile. Gli altri applaudono e gli fanno i complimenti. Francesco, impaurito, si guarda allo specchio: non è convintissimo del risultato finale con il nuovo look.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2020.