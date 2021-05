Torna la mondanità a Roma: Camassa e Bisciglia in coppia al Tennis & Friends

Dopo un anno buio a causa della pandemia, torna finalmente la mondanità a Roma. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono innamorati e gioiosi mentre si fanno fotografare in coppia al Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia dedicati alla salute e lo sport.

La modella e conduttrice 37enne e il compagno 43enne, che presto tornerà al timone di Temptation Island su Canale 5, non mancano all’11esima edizione di Tennis & Friends, partita dalla Capitale, al Foro Italico, con una Special Edition nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia e che arriverà il prossimo 18 e 19 settembre a Torino, all’interno del percorso di accompagnamento alle NITTO ATP Finals di novembre, e proseguirà dall’8 al 10 ottobre nuovamente a Roma per celebrare finalmente con il pubblico.

Bisciglia e la Camassa si tengono stretti, insieme da più di 12 anni, sembrano inseparabili. Non pensano al matrimonio. Recentemente in tv Pamela, ospite di Affari Tuoi viva gli sposi condotto da Carlo Conti, ha detto: “Siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”. A un figlio forse sì, Filippo lo vorrebbe e il dolce sorriso della mora potrebbe anche celare un segreto, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.