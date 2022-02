La smentita non è bastata. Francesco Totti e Ilary Blasi restano sulla bocca di tutti, i riflettori dei media non si spengono e si continua a parlare dei dissapori della coppia, a un passo dalla rottura. Non sono bastate le parole via social dell’ex Capitano della Roma contro le ‘fake news’, giudicate assai generiche, come pure la reunion famigliare al ristorante. Secondo il Corriere della Sera, quotidiano autorevole tra i primi a lasciare la bomba sull’addio senza usare alcun congiuntivo, i due rimarrebbero insieme, nonostante la profonda crisi, oltre che per il bene dei tre figli, anche per una gestione patrimoniale che, altrimenti, sarebbe assai complicata. Questo in realtà sarebbe il vero perchè.

Dagospia, il primo a lanciare le indiscrezioni sulla possibile separazione della coppia ‘scoppiata’, insiste ancora e parla di Noemi Bocchi, la donna per cui Francesco avrebbe perso la testa: i due si frequenterebbero da mesi, gliel’avrebbe presentata a una festa Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti. Totti le avrebbe addirittura regalato, per San Valentino, 13 rose rosse, una per ogni mese trascorso insieme. I gossip tirano in ballo anche l’attore Luca Marinelli, visto spesso a cena con la Blasi: sarebbe molto amico della sorella Melory. Le voci si rincorrono, nonostante i due protagonisti principali di tutta la vicenda abbiano smentito.

Il Corriere scrive che “a turbare la quiete domestica di casa Totti-Blasi sarebbero anche questioni economiche. Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”.

Il giornale fa notare che “molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria”. Separarsi, quindi, dirsi addio per sempre, sarebbe piuttosto difficile e doloroso anche dal punto di vista finanziario. “Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”, conclude il quotidiano di via Solferino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2022.