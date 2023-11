''Tremendo dover partire così'': Chiara Ferragni in India senza la famiglia, ecco cosa le è successo

La fashion blogger 36enne è salita sull’aereo con un problema enorme…

“Stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto”

Chiara Ferragni alla fine è riuscita a volare via per il viaggio che desiderava fare da sempre. E’ in India con alcuni amici, senza la famiglia al seguito. Non immaginava, però, di dover viaggiare con un improvviso problema che le ha causato un grande fastidio. “Tremendo dover partire così”, confessa ai milioni di follower sul social.

Ora sta leggermente meglio. L’inizio della sua vacanza è stato, però, rovinato dalla cistite, un'infiammazione della vescica. La 36enne nelle storie racconta: “Ciao guys, è l’una di notte qui. Sono appena arrivata nella mia stanza. L’India è stupenda. Questo era un viaggio che volevo fare da sempre, l’avevamo organizzato a metà ottobre, poi Fede è stato male e avevo l’ansia, non potevo partire due settimane dopo che era stato dimesso dall’ospedale. Abbiamo rimandato a novembre e sono super emozionata di essere qui”.

L’imprenditrice digitale e fashion blogger poi confida il problema di salute: “Solo che stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto. Quindi ho fatto le prime ore in aeroporto in cui non mi reggevo in piedi. In aereo mi sono addormentata e ho dormito quasi tutto il tempo”. Viagiare così è stato quasi tragico: “Non mi capitava da anni di averla, veramente tremendo dover partire così. Adesso per fortuna va molto meglio, il farmaco che mi avete consigliato ha funzionato”.

Chiara si gode i giorni nel luogo che l’attirava moltissimo. Prima è riuscita anche a traslocare nella nuova casa con i due figli e il cane. Fedez, rimasto qui, si occupa dei bimbi, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2.