Urtis entra al GF Vip, Zorzi non lo riconosce e gli chiede cosa abbia rifatto

Giacomo Urtis entra nella Casa del GF Vip da ospite, Tommaso Zorzi, suo amico, quasi non lo riconosce. L’influencer 25enne gli chiede cosa abbia rifatto. Tutti ridono e anche Alfonso Signorini ironizza.

Il medico estetico di tanti vip al reality trova persone che conosce benissimo. Dayane Mello esplode di felicità quando lo vede e gli salta in braccio, al punto che l’esperto in ritocchini 43enne, sorpreso, cade rovinosamente a terra con la brasiliana addosso.

Sono tutti contenti di averlo lì insieme a loro. Tommaso, però, stenta quasi a riconoscerlo. “Amore, hai fatto l’upgrade?”, gli domanda. “Sì, sono cambiato? Sono il 2.0, ho fatto l’’aggiornamento’, come l’iPhone”, replica Urtis divertito.

Alfonso Signorini dallo studio non si lascia sfuggire l’occasione di ironizzare: “Mi pare di capire che Zorzi abbia insinuato che vi siate visti due facce fa, giusto?”. Giacomo ride di gusto e ribatte: “Lo sai Alfo che a me piace cambiare, evolvermi”. E per farlo usa il mezzo a lui più congeniale: i ritocchini estetici, a cui sembra non voler proprio rinunciare.

La trasformazione continuerà. Ora è in stand by, dentro le mura spiatissime di Cinecittà, dove ha come missione quella di sganciare gossip chirurgici ai concorrenti e mettere ancora altra carne al fuoco per accendere e infiammare il GF Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2020.