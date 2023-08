La vacanza in famiglia manda in estasi Michelle Hunziker, in Sardegna arriva anche il fratello: foto

La showgirl 46enne ha affittato una mega villa in Costa Smeralda per soggiornare tutti insieme

Relax, cene negli agriturismo del luogo e poi gite sullo yacht per tuffarsi nel mare blu

Michelle Hunziker è più entusiasta che mai. La vacanza in famiglia la manda addirittura in estasi. In Sardegna arriva anche il fratello Harold accompagnato dalla moglie e dalla figlia. La showgirl 46enne ha affittato una mega villa in Costa Smeralda per poter accogliere tutti e soggiornare appassionatamente insieme. Sul social quotidianamente racconta i giorni di super relax e divertimento.

“E ogni mattina mi sveglio con tanta gratitudine nel cuore… - scrive nelle storie Michelle - Ho qui la mia famiglia… Le mie figlie, tutte… Il mio nipotino… Mio fratello, mia cognata e nipote… Questo mi riempie anima e cuore”. La svizzera non potrebbe desiderare di più.

La showgirl 46enne insieme ad Harold, 53 anni

La svizzera ha affittato una mega villa in Costa Smeralda per soggiornare tutti insieme. Relax, cene negli agriturismo del luogo e poi gite sullo yacht per tuffarsi nel mare blu

La Hunziker posa insieme al fratello in spiaggia. L’uomo ha 53 anni ed è legatissimo alla sorella. L'ha accompagnata all'altare quando Michelle ha sposato Tomaso Trussardi. E’ anche il padrino della nipotina più piccola Celeste, 8 anni. Vuole un mondo di bene pure ad Aurora Ramazzotti, 26 anni, e Sole Trussardi, 10 anni il prossimo ottobre. Harold è stato Amministratore delegato per Mc Donald’s in Italia per 27 anni. Tornato stabilmente in Svizzera, ha aperto u ristorante tutto suo a Ginevra. Lui e Michelle hanno anche un altro fratello, Andrea Hunziker, nato da una precedente relazione del padre, il pittore Rudolf Hunziker, morto nel 2001.

Michelle sorride con accanto la primogenita Aurora Ramazzotti, 26 anni, e Goffredo Cerza, che l'hanno resa nonna del piccolo Cesare, 4 mesi

La Hunziker è galvanizzata. La sera porta tutti a cena in uno degli agriturismo più ‘in’ del posto, Zabè, nel cuore della Gallura. Lo definisce “un posto magico”. Poi si va tutti a nanna. Il giorno dopo arriva una bella gita sullo yacht, affittato per l’occasione. Si va a visitare le calette per poi tuffarsi nel mare blu cristallino. Michelle si lascia immortalare con la primogenita Aurora e Goffredo Cerza, che il 30 marzo scorso le hanno dato una gioia immensa, con la nascita di Cesare, il primo nipotino.