Valentina Dallari si è scagliata contro le ultime dichiarazioni sull'anguria, che farebbe ingrassare, della fashion blogger Veronica Ferraro, colpevole secondo l'ex tronista di veicolare un messaggio malsano.

La Dallari l'anno scorso ha sofferto di anoressia e quindi si è sentita particolarmente toccata dalle parole della fashion influencer seguita da quasi un milione di follower su Instagram. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dalle ragazze che la seguono sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato Stories su Instagram: “Non faccio mai un video del genere però devo dirvi una cosa, mi hanno appena mandato una Storia di una persona importantissima, famosissima, che ha fatto un post scrivendo che l’anguria le ha rovinato la linea. Ragazzi per carità, l’anguria è acqua, è completamente acqua! Non ci si può cibare di anguria, quindi non ascoltate ste stronz*te per favore, per favore!”. La Dallari ha proseguito il suo avvertimento, rivolgendosi soprattutto alle ragazzine: “Quando leggo ste cose impazzisco di rabbia perchè non sono vere, sono solo cazzate partorite dalla testa di una deficiente che non si rende conto del messaggio malsano che trasmette. E se glielo fai notare si incazza pure. Mangiate tutto quello che volete, godetevi la vita”.

Quindi ha postato il messaggio che ha scritto a Veronica Ferraro, in cui manifestava la sua felicità nell’aver constato che la storia sull' anguria, dopo le varie segnalazioni era stata cancellata. “Ma so che questo non basterà a farti smettere di postare queste cose, anche perché tu sei molto seguita ed amata e non ti rendi conto di chi guarderà le tue storie”, ha aggiunto l’ex tronista e dj. Quindi le ha spiegato come solo lo scorso anno, lei per prima guardava post e storie del genere, fino ad arrivare a pesare 37 chili. “Anche se mangi un chilo di anguria non c’è niente di male e anche se fossero cannoli non ci sarebbe nulla di male”, ha proseguito la Dallari nel suo messaggio. “Il body summer non è più importante della vita e della salute mentale”, ha aggiunto, invitandola poi a continuare a parlare di vestiti “che in quello non ti si può dire nulla”. Dopo poco però, la fashion blogger l’avrebbe bloccata su Instagram. La Ferraro non si è espressa, al posto suo è intervenuto il marito personal trainer Giorgio Merlino che ha definito la polemica infondata: ''Veronica ha parlato ironicamente dell'anguria, ma è ingrassata perchè ha mangiato altre schifezze. In ogni caso non è vero che l'anguria è acqua, una fetta più volte al giorno può farci ingerire fino a 500 calorie, un terzo del fabbisogno medio giornaliero di una donna''.

Scritto da: La Redazione il 16/8/2019.