Valentino Rossi festeggia i 30 anni della sua fidanzata Francesca Sofia Novello, c'è anche Cesare Cremonini: foto

Un party con tanti amici al ristorante Il Piastrino, una stella Michelin

A Pennabilli, in provincia di Rimini, tutti celebrano la modella, che le candeline le ha spente il 13 ottobre

Le celebrazioni sembrano non avere mai fine. Valentino Rossi festeggia i 30 anni della fidanzata Francesca Sofia Novello. L’ex campione di MotoGp organizza un grande pranzo per la compagna da cui ha avuto la figlia Giulietta, nata il 4 marzo 2022. Una folla di amici si ritrova al ristorante Il Piastrino, una stella Michelin, per spegnere le candeline insieme alla modella, ancora una volta, a quasi dieci giorni dal 13 ottobre, giorno del suo compleanno appena passato. Tra gli ospiti c’è pure Cesare Cremonini.

Valentino Rossi festeggia i 30 anni della sua fidanzata Francesca Sofia Novello, c'è anche Cesare Cremonini

Nella sala campeggia un 30 gigante. Palloncini e addobbi vari fanno da cornice alla festa. Si ride e si scherza. Lo sportivo 44enne al momento del dolce bacia Francesca Sofia: insieme a lei è davvero felice.

Un party con tanti amici al ristorante Il Piastrino, una stella Michelin

A Pennabilli, in provincia di Rimini, tutti fanno gli auguri alla Novello che si gode la torta a tre piani. E nella foto di gruppo sembra pure spuntare l’attuale fidanzata di Cremonini, Giorgia Cardinaletti, la giornalista a cui l’artista si è legato e che conduce con grande bravura il Tg1.

Il 44enne bacia la compagna

Il cantante 43enne e la modella insieme

Il party è perfetto, organizzato, impeccabilmente, ancora una volta, da Giorgia Farina, la Pr, organizzatrice di eventi, che aveva già reso indimenticabile la festa di battesimo della piccola Giulietta.

A Pennabilli, in provincia di Rimini, tutti celebrano la Novello, che le candeline le ha spente il 13 ottobre

I due al momento non pensano alle nozze. In tv, però, a Verissimo, avevano confessato la voglia di cicogna bis. Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi avevano detto: "Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli”. E chissà che il pancione non arrivi prima di quanto tutti si aspettino…