Valentino Rossi diventa padre: l’annuncio vestito da dottore

Ha voluto dare la lieta novella vestito da dottore (il suo soprannome è proprio ‘The Doctor’), con tanto di stetoscopio: Valentino Rossi ha annunciato di aspettare un figlio (o meglio, una figlia). La compagna Francesca Sofia Novello è in dolce attesa. Alla soglia dei 43enne il campione di Moto GP è quindi pronto a cambiare vita. Pubblicando una serie di scatti in cui appare con la compagna, ha scritto su Instagram: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”.

La stessa Francesca Sofia, che ha 27 anni, ha condiviso sul suo profilo altre immagini scattate nella medesima situazione. Poi ha esternato la sua grande felicità con poche parole in inglese: “You and me will be three. My heart is full of joy”.

I due sono legati dal 2018. Se già in passato Valentino aveva espresso la sua volontà di mettere su famiglia, le tempistiche non sono probabilmente casuali. Solo poche settimane fa ha infatti annunciato di essere pronto a ritirarsi dalle gare in motocicletta (forse anche perché, vista la pericolosità del mezzo, non si addicono proprio ad un papà…).

Scritto da: la Redazione il 19/8/2021.