''In Spagna la polizia funziona, in Italia per queste cose è una buffonata'': Vanessa Incontrada parla dell'arresto in diretta del molestatore di Madrid 

Vanessa Incontrada dice la sua sulla vicenda riguardante Isa Balado. L’attrice e conduttrice parla dell’arresto in diretta del molestatore di Madrid. La giovane giornalista stava documentando un fatto di cronaca nelle vie della capitale iberica, quando un 25enne le si è avvicinato e le ha toccato il sedere, palpeggiandola. Il conduttore in studio ha chiamato la polizia e immediatamente sono scattate le manette per l’uomo, accusato di aggressione sessuale. “In Spagna la polizia funziona, in Italia per queste cose è una buffonata”, sottolinea la 44enne a La Stampa.

"Ho seguito tutto secondo per secondo - racconta Vanessa - Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento”. Poi sbotta: “In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata”.

La Incontrada è lapidaria sull’accaduto: “Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica”.

La spagnola nata a Barcellona infine conclude: “Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa”.

Vanessa nell’intervista parla anche dei social network. Nonostante abbia un profilo con 2 milioni e mezzo di follower rivela: “Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra”.