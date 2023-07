Il 43enne sbotta e difende l’amica: “Ma state scherzando? Babbuini!”

Dopo aver letto i commenti degli hater sul profilo dell’ex velina, non riesce a trattenersi

Francesco Facchinetti esplode di rabbia. Dopo aver letto i commenti degli hater sul profilo dell’amica Melissa Satta, non riesce a trattenersi. Alcuni danno della ‘vecchia’ e ‘brutta’ all’ex velina 37enne. L’accusano per il legame con il tennista 27enne Matteo Berrettini. L’incolpano se lo sportivo non vince. Il 43enne sbotta e difende l’amica a spada tratta: “Ma state scherzando? Babbuini!”.

Danno della 'vecchia' e 'brutta' a Melissa Satta, Francesco Facchinetti esplode di rabbia: le sue parole

Il produttore e conduttore è un fiume in piena. Nelle sue storie su Instagram scrive: “Melissa Satta perdonali perché hanno la mer*a in testa”. Poi dice: “Amici miei, ogni tanto devo dire quello che penso. Per caso stamattina sono andato sul profilo della mia amica Melissa Satta…ciao melissa, ti do un bacio forte. E ho controllato i commenti che le persone scrivono sotto alle sue fotografie… Ma state scherzando…? Ma cosa avete nella testa, mer*a condensata? Siete solo dei babbuini!”.

Dopo aver letto i commenti degli hater sul profilo dell’ex velina 37enne legata a Matteo Berrettini, non riesce a trattenersi

“Gente che le scrive: ‘Ormai sei vecchia, non puoi più stare insieme a quelli giovani’. Gente che le scrive: ‘Sei brutta’. A Melissa Satta ‘sei brutta’? Ma vi siete drogati? Vi siete fatti un misto di eroina, cocaina e crocodile - continua Facchinetti - Gente che scrive: ‘Hai rovinato la vita di Berrettini’. Come se fosse colpa sua che questo qui perde… Ma che caz*o c’entra lei! Scusate se dico le parolacce, ma quando leggo quei commenti vado fuori di testa”.

Il 43enne sbotta e difende l’amica: “Ma state scherzando? Babbuini!”

“Lui è uno dei tennisti più forti al mondo, capiterà che gioca con qualcuno più forte di lui e perde: e allora? - sottolinea ancora Francesco - Cosa c’entra lei. Come se a tutti i giocatori di calcio che perdono uno dovesse andare a scrivere sotto le foto del profilo delle mogli: ‘E’ colpa tua’….”. E urla ancora: “Babbuini! Siete dei babbuini!”. E poi chiosa: “Fatevi i caz*i vosti che campate cent’anni, questa è la regola fondamentale”.