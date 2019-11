Veera Kinnunen ha rotto per la prima volta il silenzio sulla fine della relazione con Stefano Oradei. La ballerina e il collega si sono lasciati la scorsa primavera dopo 11 anni insieme. Lei ora sta con Dani Osvaldo e in molti pensano che l’incontro con l’ex calciatore l’abbia portata a dire addio a Stefano. “Non è così”, spiega lei a Marco Liorni seduta nel salotto tv di ‘ItaliaSì!’.

Veera ha raccontato cos’è successo quella notte in cui fu fotografata da un paparazzo mentre litigava animatamente con Stefano. “Quella notte c’è stata una lite come si vede dalle foto. Con degli atteggiamenti diciamo sicuramente poco consoni. Non entrerò nei dettagli perché secondo me ci sono cose che non si devono dire. Però ha segnato la nostra coppia quell’episodio”, ha fatto sapere.

Eppure la 33enne di origini finlandesi insiste che Dani Osvaldo non c’entra nulla con quella litigata. “Il motivo della lite non era la gelosia. La nostra coppia era già in crisi da molto prima. Come spesso succede, da fuori non si vede quello che succede veramente all’interno di una coppia. La nostra crisi era iniziata molto tempo prima”, ha aggiunto. “Lui forse era geloso di Osvaldo, ma non è stata quella la causa della nostra rottura. C’erano già tanti problemi che ci portavamo dietro. Eravamo una coppia già rotta. Quando io ho iniziato la mia relazione con Dani non eravamo già più insieme. Io e Stefano a quel punto eravamo liberi di fare quello che volevamo”, ha quindi continuato.

Quando poi le vengono mostrare le immagini di una recente intervista televisiva in cui Stefano Oradei piange mentre parla di lei, anche i suoi occhi diventano lucidi. “E’ normale, abbiamo condiviso tutta la vita insieme. C’è un rispetto reciproco tra di noi, non avremo problemi nel lavorare insieme. Ci vogliamo bene per quello che abbiamo condiviso. Nel mio caso sono successe delle cose che io non potevo accettare e non volevo più stare insieme a lui. Ringrazierò però per sempre la sua famiglia che mi ha accolta. Io ho la coscienza a posto, questo posso dire”, ha detto.

“Adesso abbiamo ottimi rapporti, professionali. Faremo ‘Ballando con le Stelle’ insieme, spero. Io ho 33 anni, lui ne ha 36, bisogna andare oltre queste cose”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/11/2019.