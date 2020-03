Vera Gemma si è raccontata in una lunga intervista a ‘Diva e Donna’ e ha spiegato che il suo modello di bellezza sono le donne transessuali. “Le transessuali: sono affascinanti, esagerate, più donne delle donne. Da piccola ero innamorata di Eva Robin’s”, ha fatto sapere la 49enne, che durante l’ultima puntata di ‘Pechino Express’ ha dovuto abbandonare il gioco dopo essere stata eliminata insieme al compagno d’avventura Gennaro Lillio, con cui formava la coppia de ‘I Sopravvissuti’.

La figlia di Giuliano Gemma, grandissimo volto del cinema italiano venuto a mancare nel 2013, ha poi raccontato del suo amore per Sergio Citti, attore noto per aver interpretato diversi film di Pasolini e morto nel 2016. “Io avevo 25 anni, lui 60: e questo dimostra che non ho regole, mi innamoro di una mente, di un essere umano”, ha detto.

Su suo padre ha poi rivelato che aveva diverse amanti, ma che sua madre non era troppo preoccupata per questo e addirittura le invitava a casa loro. “Si sentiva così importante per la sua vita che le derubricava in un ‘tanto a casa torna’. In alcuni casi le ha anche invitate a casa nei pranzi della domenica. Questi flirt capivano che non c’era gara”, ha spiegato.

Infine sulla relazione avuta quasi vent’anni fa con l’attore americano Edward Furlong ha detto: “Ci siamo conosciuti sul set del film di Pupi Avati I Cavalieri che fecero l’impresa (film del 2001 ndr). La nostra storia è durata tutto il tempo delle riprese. Alla fine gli ho detto che lo avrei raggiunto negli Usa e lui mi ha risposto che non era una buona idea perché era fidanzato. Mi ha ucciso, mi ero appena tatuata il suo nome. Tra l’altro lo avevo avvertito che mi stavo per tatuare e lui ‘Brava’. Mi ha proprio massacrato”.

Scritto da: la Redazione il 20/3/2020.