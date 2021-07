Un matrimonio esaltante quello del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, 27 anni, che a 48 ore dalla vittoria degli Europei di calcio si è sposato con la compagna Veronica Ciardi, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello 10. I due stanno insieme dal 2015 e hanno già due bimbe: Deva, 2 anni e Lena, nata lo scorso maggio.

Il matrimonio è stato celebrato nel Duomo di Carrara, mentre per il ricevimento hanno scelto uno stabilimento balneare di proprietà del calciatore a Marina di Carrara, dove hanno accolto un centinaio di ospiti. Una festa grandissima, i due sono stati accolti da un bagno di folla all’ingresso e all’uscita dalla chiesa. Fotografi, curiosi, ma soprattutto tifosi che hanno cantato insieme al neo-sposo azzurro. Un 13 luglio indimenticabile per la coppia che ha festeggiato anche il battesimo della loro secondogenita e il 36esimo compleanno della sposa.

La Ciardi ha scelto un classico abito bianco con un lungo strascico e il velo e ha tenuto i capelli sciolti sulle spalle. Bernardeschi, invece ha optato per un look originale: completo grigio, con la giacca con i revers bianchi in tinta con la camicia lunga di pizzo trasparente.

Scritto da: La Redazione il 14/7/2021.