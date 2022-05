Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi, vincono Pechino Express 2022: le immagini della festa

Victoria Cabello e Paride Vitale ce l’hanno fatta, I Pazzeschi vincono Pechino Express 2022: dopo un viaggio di oltre 7mila chilometri dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, in finale battono Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, e Gli Sciacalli, Fru e Aurora Leone, e trionfano all’adventure game targato in questa edizione Sky. Le immagini della festa raccontano il momento unico dei due trionfatori, al settimo cielo insieme agli altri concorrenti e ai due conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Le tre coppie arrivate alla finale assistono alla puntata insieme. Con loro c’è pure anche il resto del cast, presentatori compresi. Davanti a un mega schermo tutti si abbracciano e si commuovono per il gioco che li ha portati a fare team.

Victoria Cabello e Paride Vitale non riescono a trattenere le lacrime al momento della proclamazione, sono letteralmente sommersi dagli abbracci degli altri: grida applausi e un’emozione indescrivibile testimoniano l’attimo unico.

I vincitori tagliano la torta e sul social condividono molto della serata indimenticabile. Costantino della Gherardesca a Victoria dedica dolcissime parole: “Pechino Express, il programma in assoluto più vicino al mio cuore, stasera ha visto trionfare Paride Vitale e una persona a me estremamente cara. Victoria Cabello ti voglio bene. Sarai parte della mia vita per sempre e sono contento di essere entrato nella tua in modo indelebile con una storia che ti ha fatta rinascere”.

Al party per celebrare I trionfatori dell’edizione 2022 del programma c’è anche Barù, ex gieffino vip. Il 40enne, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è stato fidanzato con la Cabello. Nonostante l’addio, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Alla fine si congratula con la conduttrice 47enne e il suo compagno d’avventura.

