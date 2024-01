Victoria De Angelis dei Maneskin sempre più innamorata della fidanzata brasiliana Luna Passos: foto della vacanza di coppia alle Maldive

Le due avevano ufficializzato sul social già a giugno scorso, quando erano a Ibiza

Victoria De Angelis dei Maneskin è volata alle Maldive e non da sola. Con la bassista della ormai celebre band rock italiana c’è la fidanzata brasiliana Luna Passos. La musicista 23enne è sempre più innamorata della modella sua coetanea. Le due erano già uscite allo scoperto sui social: avevano pubblicato alcuni scatti insieme lo scorso giugno, quando erano in barca a Ibiza. Con loro c’erano anche Ethan Torchio e Thomas Raggi, altri due componenti del gruppo. Mancava il frontman, Damiano David.

Victoria si rilassa con Luna e altri amici. La ragazza dal fisico esile e longilineo le sta accanto felice. Luna è alta 175 centimetri. Nata a Saint Martin, isola caraibica, ha origini per metà brasiliane e per meta olandesi. In passerella ha già sfilato per grandi firme, come Valentino, Givenchy, Victoria Bechkam e altri stilisti famosi.

La De Angelis si riprende dalle fatiche del tour e lo fa con la donna che ama. Non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa", aveva sottolineato a Vanity Fair.

"Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”, aveva aggiunto Victoria.