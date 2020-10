Quale vip si è tatuata questo disegno in onore della nipotina? Ecco la risposta

Un’adulta e una bambina si tengono per mano, sotto una scritta: "Por siempre". Quale vip si è tatuata questo disegno in onore della nipotina? E’ stata la bionda Giulia Provvedi del duo Le Donatella a decidere, da zia innamorata, di farsi incidere sulla pelle un’immagine così tenera. Da quando nella sua vita è entrata Nicole, figlia della sorella Silvia, la sua esistenza si è illuminata e non riesce a stare un attimo senza pensare alla piccola.

Silvia Provvedi lo scorso 18 giugno ha dato alla luce Nicole, frutto dell’amore con Giorgio De Stefano. L’imprenditore è finito in manette pochi giorni dopo la nascita della bimba, indagato per associazione mafiosa. Da quel momento Giulia è stata accanto alla sorella e alla nipotina. Il rapporto, quasi simbiotico, l’ha coinvolta pienamente. E’ una zia presente nel quotidiano di Nicky ed è proprio per questa ragione che ha sentito la necessità di un tatuaggio dedicato a loro due.

Molti utenti hanno commentato che la scritta in spagnolo “Por siempre” sarebbe grammaticalmente sbagliata. “Para siempre” quella corretta”, in realtà non è così, “Por siempre” è semplicemente una forma meno consueta di esprimere lo stesso concetto. Giulia lo rimarca in risposta a chi l’ha criticata: “Peccato sia corretto!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.