Walter Nudo dopo i due ictus: 'La vita è corta, non voglio più perdere tempo'

Walter Nudo ormai è lontano dalla tv. Ha detto basta. Il 49enne dopo aver avuto due ictus, lancia messaggi positivi. Ai fan sul social dice: “La vita è troppo corta, non voglio più perdere tempo”. E incita pure loro a fare come lui.

Dopo il malore che gli ha fatto temere il peggio, dopo aver confermato di aver avuto due ictus e un'operazione al cuore dove ora ha "un ombrellino che praticamente tappa un buco", in un filmato condiviso sul suo profilo sottolinea: "Comunque grazie a Dio sto bene”.

“La vita è troppo corta per poter stare dietro alle caz*ate, perdere tempo dietro alle caz*ate”, fa sapere Nudo, a otto mesi dal malore che lo ha colto lo scorso aprile a Los Angeles. "Non voglio più perdere tempo - aggiunge - e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra".

"Quindi è molto importante non perdere tempo - precisa ancora il vincitore del GF Vip - Cercate di pensare a quello che vi fa stare bene a prescindere da quello che succede fuori”.

Poi conclude: “Quando succedono queste cose accade che si bruciano neuroni, che non torneranno mai più. E io, avendo avuto due ictus, ho simboleggiato che se ne sono bruciati due, anche se sono molti di più. Ma il corpo è una macchina meravigliosa e la loro funzionalità sarà ripresa da neuroni circostanti. Io però ho preso una decisione e cioè ho associato i neuroni alla tolleranza alle caz*ate”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/12/2019.