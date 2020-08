Wanda Nara sa sempre come farsi notare. La showgirl argentina stavolta si è fatta fotografare durante una doccia in bikini sulla sua terrazza milanese. La 33enne moglie di Mauro Icardi ama il capoluogo meneghino e torna spessissimo in città. Stavolta per rinfrescarsi ha deciso di bagnarsi al tramonto sull’attico con vista su San Siro, nella zona ovest della città. Accanto all’immagine, condivisa su Instagram, ha scritto: “Amante dei tramonti”.

La bionda torna spesso nella capitale italiana della moda, anche se da mesi si è ormai trasferita a Parigi, dopo l’ingaggio del marito in Francia. In primavera ha fatto la spola tra il paese transalpino e Roma, dove ha partecipato come opinionista al ‘Grande Fratello Vip’. In occasione della nuova edizione del reality, in onda a settembre, il suo posto è stato però preso da Antonella Elia.

Poco male, Wanda, mamma di ben cinque figli, Valentino, 11 anni, Constantino, 9, Benedicto, 8, nati dal matrimonio con l’ex marito Maxi Lopez, Francesca, 5, e Isabella, 3, frutto dell’amore con Icardi, di tempo ne ha davvero poco e fare nuovamente avanti indietro più volte a settimana sarebbe stato molto complicato, soprattutto a causa della pandemia.

Scritto da: la Redazione il 21/8/2020.