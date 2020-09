Wanda Nara, i figli tutti in divisa per il primo giorno di scuola: foto

Wanda Nara si fa immortalare con i figli tutti rigorosamente in divisa per il primo giorno di scuola. La bionda 33enne inizia la sua nuova vita in Francia, a Parigi, dove si è trasferita in pianta stabile con Mauro Icardi e i bambini. La foto postata la ritrae sorridente e orgogliosa insieme a loro.

La showgirl è fiera accanto a Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7, avuti dall’ex marito Maxi Lopez, e Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, nate dall’amore con il calciatore del PSG, ex bomber dell’Inter. E’ preoccupata per la lingua: i figli parlano tutti italiano, oltre allo spagnolo. Ora cambia tutto e a scuola dovranno adattarsi un po'.

“Primo giorno di lezione in Francia - scrive Wanda nel post che accompagna le immagini condivise con i fan - Vedo la preoccupazione di ciascuno per l'adattamento dell'altro ... La frase di Benedicto questa mattina: 'Sono nervoso pensando a Francesca. Parla molto italiano e non so se la capiranno, questo mi preoccupa'. La più piccola Isabella è entrata e si è seduta al suo banco. Il suo ‘adattamento’ è stato salutarci e dirmi di andare con Francesca perché forse avrebbe pianto. Il più grande Valentino ha abbracciato i suoi fratelli. Io aspetto che ognuno trovi i suoi nuovi compagni…”. Poi sottolinea fiera: “Il gruppo più forte senza dubbio noi lo alleniamo a casa”.

E’ colpita per la solidarietà che ognuno dei suoi figli mostra per il fratello o la sorella. Parla dell’adattamento che avviene in ogni scuola nuova. L'ansia, come è normale per qualsiasi mamma, c'è, ma sa già che i suoi ragazzi la stupiranno. Il suo ‘team’, come lo chiama lei, si dimostra una squadra vincente e molto unita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.