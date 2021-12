Wanda Nara rivela perché ha eliminato il cognome del marito da Instagram

Wanda Nara ha da poco eliminato il cognome del marito Mauro Icardi dall’intestazione del suo profilo Instagram (seguitissimo, ha oltre 10 milioni di follower). Questo ha subito fatto pensare ai più pettegoli che la relazione con il calciatore potesse essere nuovamente in crisi. Così la stessa 35enne è intervenuta pubblicamente per chiarire la questione.

Intervistata nel programma argentino ‘Flor de Equipo’ la bionda sudamericana ha sottolineato che la richiesta per modificare il suo nome sul social l’aveva mandata molto tempo fa, ma che è stata accolta solamente ora. E le ragioni della domanda sono puramente professionali. “Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”, ha affermato.

Presto Wanda lancerà sul mercato anche la sua linea di costumi per l’estate, ‘Wanda Swim’. Dal punto di vista sentimentale invece la pace con Mauro, padre di due dei suoi cinque figli, sembra ‘reggere’. I due dopo le voci su un presunto tradimento da parte di lui, sono tornati insieme.

Scritto da: la Redazione il 15/12/2021.