La showgirl si prepara per il ritorno in tv del suo Michelle Impossible su Canale 5

Domani, 24 gennaio, spegnerà le candeline: è felice con la sua famiglia allargata e un nuovo amore

Sembra non invecchiare mai. A poche ore dal 47esimo compleanno Michelle Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni rivela i suoi segreti, quelli le le regalano il fisico di una ragazzina e un volto sorridente e bello. La showgirl svizzera ha una routine quotidiana impeccabile: sveglia alle 6, gli esercizi per un fondoschiena di marmo e meditazione.

La sveglia alle 6, gli esercizi per un fondoschiena di marmo, la meditazione: a poche ore dal 47esimo compleanno Michelle Hunziker rivela i suoi segreti

Torna in tv con il suo Michelle Impossible in prime time su Canale 5: già sta facendo le prove. Indosserà abiti firmati Armani Privé. E’ entusiasta. Sul compleanno che arriva dice: “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’”. Festeggerà in studio, dato l’impegno alle porte. Finito il programma partirà per le Maldive, probabilmente con Alessandro Carollo. Sull’amore dice: “Sono serena. Ed è la cosa più importante”.

La showgirl si prepara per il ritorno in tv del suo Michelle Impossible su Canale 5. Tv Sorrisi e Canzoni le dedica la cover del settimanale

Michelle poi si scopre sulla sua forma fisica e confida il segreto: “La costanza: mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat”. Il karate le piace tanto: “Vorrei averlo praticato fin da ragazzina. Dà forza, disciplina e consapevolezza, fa bene all’autostima. E sviluppa la concentrazione: anche perché, se ti distrai, le prendi!”.

La giornata della svizzera inizia al mattino presto con una lista sulle cose da fare

La Hunziker ha giornate pienissime: “Vorrei tanto che fossero di 48 ore... Per iniziare con il piede giusto, mi sveglio presto, verso le 6. E la prima cosa che faccio è una lista di obiettivi da portare a termine. In cima, ovviamente, ci sono le mie figlie e mio nipote. La sera, invece, prima di addormentarmi respiro e mi dedico alla meditazione. Non ne posso fare a meno: mi dà una pace interiore incredibile”.

Michelle si allena tre o quattro volte la settimana

Essere nonna di Cesare, il figlio della primogenita Aurora che il 30 marzo compirà appena un anno, le dà tantissima carica: “Mi avevano avvisato che è una felicità indefinibile, quasi più dei figli. Io questo non lo direi, ma è come con i figli. Vedi nei nipoti la continuità della tua esistenza: dà soddisfazione spargere i tuoi geni in giro per il mondo. Quando guardo le sue piccole zie, le mie figlie Sole e Celeste (di 10 e 8 anni, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi, ndr) cambiargli i pannolini o giocare insieme a lui, è il momento in cui gongolo”.

Domani, 24 gennaio, spegnerà le candeline: è felice con la sua famiglia allargata e un nuovo amore

Michelle vizia il bambino: “Ma certo! Aurora lo sa, quando la notte resta a casa mia dorme con me nel lettone. Il 30 marzo compie 1 anno e organizzeremo una festa grande per lui, il mio ‘bignè’”. E’ fiera della sua famiglia allargata, quando le si domanda come faccia a tenerla così unita, replica: “L’amore per i figli è la chiave di tutto. Bisogna proteggerli dai traumi di una separazione: è il regalo più grande che gli si può fare. Poi, con intelligenza, basta dare tempo al tempo”.