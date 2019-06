Festa in famiglia per Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, che lo scorso 8 giugno ha spento le candeline con gli affetti più chiari per festeggiare i suoi 25 anni. La ragazza ha pubblicato sul social alcune immagini che la ritraggono a casa mentre soffia sulla torta insieme al padre Enrico, a mamma Maria Rosaria e al fratellino Davide. A cantarle tanti auguri anche l’amica influencer Paola Di Benedetto.

Sempre sul suo profilo Instagram Ady, come la chiamano gli amici, ha pubblicato altre due immagini. In una bacia il fidanzato Yuri Salemme davanti ad un altro dolce con le candeline, in un’altra scattata in un locale pubblico appare davanti ad un terzo dolce e con lei c’è di nuovo il papà.

Nei commenti sotto alle immagini tanti gli auguri di personaggi più o meno noti, a partire proprio dal fratello Stefano, che ormai volato a Ibizia con Belen e Stefano per dare inizio alla stagione estiva 2019 non ha potuto prendere parte alla festicciola in famiglia. “Auguri amore”, le ha scritto.

Poi i messaggi di Jeremias Rodriguez, fratello della cognata, dell’ex tronista Rosa Perrotta, di Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi, e perfino quelli di Gilda Ambrosio, la stilista che avrebbe avuto un flirt con il fratello Stefano dopo l’addio tra il ballerino e Belen Rodriguez.