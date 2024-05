La 35enne dolcissima con la piccola venuta al mondo lo scorso 3 gennaio

Battesimo dell’acqua per la bimba al centro federale di Verona insieme alla madre

Federica Pellegrini regala alla sua piccola un battesimo dell’acqua. Approfittando della bella giornata di sole di domenica 5 maggio, la sportiva 35enne insegna alla figlia di 4 mesi a nuotare. Sul social condivide le prime immagini in cui è immortalata in piscina con Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio, per la felicità immensa pure del papà, Matteo Giunta.

Federica Pellegrini insegna alla figlia di 4 mesi a nuotare: le prime immagini della campionessa in piscina con Matilde

Lo scatto è tenerissimo: la campionessa sostiene Matilde che è delicatamente poggiata sull’acqua con la sua tutina all over rosa. Lo scatto conquista migliaia di ‘like’ e commenti divertiti dei follower, già pazzamente innamorati della bimba proprio come la madre.

Federica è insieme alla figlia nella piscina del centro federale di Verona, dove si è sempre allenata. “La più bella sensazione di sempre. Sorrisoni”, scrive. Spera tanto che Matilde ami come lei l’acqua. Prima di andare con la pargola, era già tornata lei stessa a tuffarsi. “Avevo bisogno di sentire di nuovo il mio corpo allenato", ha spiegato motivando la sua decisione" - ".

Battesimo dell’acqua per la bimba al centro federale di Verona insieme alla madre

"L’ultimo bagno l’avevo fatto all’ottavo mese, ma avevo bisogno di risentire un po’ il mio corpo, quegli stimoli muscolari che un’atleta è abituata a sentire e che ovviamente con la gravidanza avevo perso”, ha aggiunto Fede. E ha concluso: “Avevo proprio bisogno di risentire il mio corpo in movimento e… è stato bello. E poi adesso a Verona si allenano le mie amiche, quindi è stato divertente”.