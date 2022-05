Adriana Volpe, anche l'ex opinionista del GF Vip a Cannes sulla Croisette: foto

Adriana Volpe si regala, come scrive lei stessa sul social, alcuni momenti di pura magia a Cannes: c’è anche l’ex opinionista del GF Vip sulla Croisette. Per l’occasione, unica, la presentatrice 48enne sfila sul red carpet al festival con indosso un abito tutto rouches, più corto davanti e con strascico dietro, firmato 19:23 Dresscode. Gambe scoperte e sandali altissimi ai piedi per lei.

Adriana arriva alla kermesse cinematografica entusiasta, euforica. E’ la decina serata in cui le stelle brillano più che mai sul tappeto rosso davanti ai fotografi che scattano all’impazzata.

Adriana sul social si fa vedere mentre si prepara. “Un’anticipazione del look di stasera, Vassy mi ha semplicemente stravolta! Guardate il trucco, così non l’ho mai fatto. E questa onda pazzesca sui capelli! Mi vedo così cambiata: mi piace tantissimo”, sottolinea la Volpe galvanizzata. “Ho semplicemente enfatizzato la bellezza che tu già hai”, replica l’hair stylist e make up artist.

La Volpe poi indossa il suo abito, arriva sulla Croisette e si lascia immortalare in posa. La sua serata è ricca: al party Campari incontra un ex gieffino vip, il tiktoker Antonio Medugno e non può fare a meno di lasciarsi fotografare pure insieme al fascinoso ragazzo, classe 1998, amatissimo in Rete.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2022.