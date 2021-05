Adriana Volpe e l'ex Roberto Parli, volano gli stracci, lui lancia gravi accuse, lei replica

L’addio tra Adriana Volpe e Roberto Parli parrebbe tutt’altro che pacifico. L’imprenditore nelle scorse ore ha pubblicato un post durissimo, cancellato poco dopo, in cui ha lanciato accuse gravissime contro la conduttrice. Condividendo una foto della 47enne immortalata insieme a Marco Profeta, cantautore e avvocato romano, inviato di Ogni Mattina, il programma di Tv8 con al timone la presentatrice, ha sostenuto che avrebbe le prove che l’uomo abbia girato nudo nella casa della Volpe davanti alla figlia Gisele. Immediata arriva la replica di Adriana: “Mio marito ha gravi problemi”. L’ex gieffina vip annuncia azioni legali contro il 48enne.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! - ha scritto Parli - Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa signora Volpe Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!.

Lo svizzero, senza freni, ha continuato: “Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto!”. Poi un post scriptum: “Vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro. Per mia figlia!”.

Parli dopo poche ore ha rimosso dal suo profilo il post, ma la bagarre per le sua pesantissime parole era già iniziata. Immancabile la risposta di Adriana Volpe, che, censura le affermazioni dell’ex.

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme a nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”, fa sapere, stigmatizzando l’intera vicenda, la conduttrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.