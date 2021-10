Aggressione a Francesco Facchinetti: la reazione dell'ex Alessia Marcuzzi

L’aggressione a Francesco Facchinetti fa rumore. Il produttore ha denunciato di essere stato picchiato dal campione di MMA (arti marziali miste) Conor McGregor, si è mostrato sul social con il volto tumefatto e ha raccontato la brutta vicenda. Dopo poche ore arriva la reazione di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ex compagna del 41enne, a cui è stata legata fino al 2013 e da cui ha avuto la figlia Mia, 10 anni, in un tweet pubblicato dice la sua: è sconvolta dall’accaduto.

La bionda 48enne è molto innervosita dal clima goliardico che avvolge un fatto assolutamente grave. Non le piace affatto come in Rete sia stato preso l’episodio, tra ironia e moltissimi sfottò all’indirizzo proprio dell’ex Francesco. “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?”, sottolinea in un cinguettio la Marcuzzi. "Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”, sottolinea ancora.

Alessia si schiera dalla parte di Facchinetti e non trova nulla di divertente sul ‘fattaccio’. L’ex Dj Francesco sul social ha raccontato di essere stato aggredito durante una festa in un hotel a Roma dove entrambi erano invitati. “Eravamo insieme da due ore, abbiamo riso e parlato di un sacco di cose. Poi, improvvisamente mi ha tirato un pugno in faccia - ha spiegato Facchinetti - Pensate cosa poteva succedere. Se sono qua a parlarvi ora è un miracolo”. Le conseguenze, assai dolorose, sono state un labbro spaccato e sangue fuoriuscito dal naso.

Anche Benjamin Mascolo, cantante dell'ex duo Benji e Fede, presente al momento dell’episodio, ha confermato tutto: “Conor McGregor ha tirato un pugno senza motivo a Francesco Facchinetti, lo ha fatto volare dall'altra parte della stanza”. “Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo... Sto tremando come un vitello”, ha rivelato Wilma Helena Faissol, la moglie di Facchinetti poco dopo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.