Aida Yespica e Geppi Lama mondani dopo il ritorno di fiamma alla Fashion Week a Roma

Aida Yespica e Geppi Lama sono nuovamente mondani in coppia dopo il ritorno di fiamma. I due sfilano sul red carpet della Fashion Week a Roma. La showgirl venezuelana e l’imprenditore napoletano si lasciano immortalare dai tanti obiettivi presenti mentre brindano con un calice in mano non solo all’evento, ma all’amore ritrovato.

Aida Yespica e Geppi Lama a inizio giugno si sono goduti una splendida vacanza a Santorini. Sull’isola greca, tra cene romantiche e bagni in piscina, hanno condiviso con i fan alcune IG Stories in cui hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, di cui già si vociferava. Ora, dopo pochi giorni, arriva anche la prima occasione mondana a due alla Fashion Week a Roma. L’estate, come è sempre accaduto, li fa tornare insieme.

Erano una coppia anche sotto il solleone del 2017. La 36enne e il partenopeo, però, con il freddo, hanno fatto crack. Seconda reunion nei mesi caldi del 2018, con ennesimo addio nel novembre dello scorso anno. Ora, per il terzo anno consecutivo, Aida Yespica e Geppi Lama ci riprovano e si fanno vedere appassionati alla Fashion Week a Roma. Per sapere se il ritorno di fiamma stavolta sarà o meno duraturo, però, bisognerà attendere l’autunno inoltrato, la loro prova del fuoco, a quanto pare.