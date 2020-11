Alba Parietti presto nonna? Ecco cos'ha detto il figlio Francesco

Alba Parietti sarà presto nonna? Francesco Oppini, durante l’incontro con la mamma al GF Vip nel corso della diciassettesima puntata, fa una confessione inaspettata e che lascia di stucco la donna. “Voglio essere padre”, rivela. La bella conduttrice rimane stupita dalle parole del figlio, ma piacevolmente colpita.

Alfonso Signorini manda Alba nella Casa. Il famoso volto tv si confronta prima con Tommaso Zorzi a cui Francesco si è molto legato, poi vede il figlio: i due, mantenendo le distanze per il rispetto delle normative anti-Covid, aprono i loro cuori. La Parietti non riesce a trattenere le lacrime di commozione e piange.

VIDEO

La Parietti crolla, emozionata davanti al figlio. “Siamo torinesi per cui i nostri sentimenti facciamo fatica a dimostrarli, allora innanzitutto prima che me lo dimentichi voglio portarti l'abbraccio più caldo di Cristina, i tuoi amici, mi hanno chiesto di dirgli che gli manchi. Quando ti ho consigliato di venire al Grande Fratello ti ho detto ‘vai come se andassi a fare il militare’, pensavo fosse utile alla tua carriera di telecronista e invece sono venute fuori parti di te importanti, parti che mai avrei creduto riuscissi a mostrare. Sappi che è una fortuna poter dire a un genitore ‘scusa mi son sbagliato, scusa ti voglio bene’. Per questo devo ringraziare Tommaso, Elisabetta e Enock perché ti sono stati d’aiuto”.

Alba continua con il sorriso ironizzando: “Mi vuoi portare al ristorante? Lo dici perché adesso non si può! E’ strano riuscire a dirsi le cose solo adesso grazie al GF e non esserci riusciti prima”. Francesco è provato, vorrebbe stringere fortissimo la mamma ma non è possibile. “E’ la situazione più surreale della mia vita, questo programma è forte e contorto e da qui non esci come eri prima, non puoi uscire come prima”, dice.

“Noi abbiamo un rapporto bello, ma difficile. A 38 anni ho capito che devo risolvere i miei problemi con te. Pensa, adesso vorrei abbracciarti e prima non lo facevo mai. - continua Oppini - Ti devo dire una cosa che aspetti da tanto tempo: qui dentro mi è venuta la voglia di fare il padre e Cristina è la donna giusta”. La Parietti incredula ci scherza su: “Custodisci un piccolo segreto…?”. Poi al figlio spiega: “Francesco, io ho solo te, fare la mamma non è facile, a volte manca il tempo per dire ti voglio bene, ma ricorda che quando il tempo finisce, finisce. E resta il rimpianto”.

Alba non ha ancora finito, sprona il figlio a sentirsi veramente libero: “Non aver paura, non essere piccolo borghese, se vuoi baciare Tommaso, bacialo. Ti fai le paranoie? Beh, te ne sei fatte troppe per un senso e poche per un altro…hai detto tante cretinate”. Francesco torna in Casa e abbraccia Tommaso. E’ al settimo cielo e ora con la fidanzata pensa pure a un bebè.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2020.