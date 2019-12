Albano Carrisi a pochi giorni dalla morte della madre ha deciso di scrivere una lettera al genitore. Attraverso il settimanale ‘Gente’ ha reso pubbliche parole d’affetto rivolte a Jolanda, scomparsa il 10 dicembre a 96 anni. “Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”, ha scritto il cantante. “Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole”, ha poi aggiunto. E ancora: “Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore dà un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti”.

Al Bano ha detto che la mamma gli ha fatto un “brutto scherzo”, visto che aveva promesso che avrebbe aspettato che tornasse dai suoi concerti prima di volare via. Invece stavolta, rientrato in anticipo da una trasferta, lui l’ha trovata “rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina”. “Ma era giusto che tu andassi”, ha però ammesso.

Infine l’artista pugliese, che ha 76 anni, ha spiegato di voler ora pensare alla mamma solo in maniera positiva. “Devo sorridere, non devo piangere: ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/12/2019.