Il giornalista 52enne esce col romanzo dai tratti autobiografici Vitamia

“Con questo libro ho voluto raccontare che l’amore non conosce limiti e categorie”

Esce in libreria con un romanzo dai tratti autobiografici, in cui il protagonista ha amori etero e omosessuali. Alberto Matano nel raccontarlo al Corriere della Sera parla dei suoi rapporti sentimentali e confessa: “A 20 anni amavo una donna, poi il colpo di fulmine per mio marito al ristorante”. L’11 giugno 2022 si è unito in matrimonio con Riccardo Mannino, avvocato cassazionista 57enne.

''A 20 anni amavo una donna, poi il colpo di fulmine per mio marito al ristorante'': Alberto Matano parla dei suoi rapporti sentimentali

“Con questo libro ho voluto raccontare che l’amore non conosce limiti e categorie: mi auguro che qualsiasi persona legga questo romanzo si possa sentire libero di amare. Se fossi un genitore a mio figlio insegnerei proprio questo. E’ il libro di un cinquantenne che ha vissuto la propria vita pienamente, senza cupezza e rimpianto”, spiega il giornalista.

Rocco, l’attore principale del libro, ha un grande amore, Giulia, prima di scoprire di essere gay. Alberto svela: “Ho amato anche io la mia Giulia, negli anni subito dopo l’Università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo. L’amore che vivi a 20 anni ti travolge, magari finisce ma sai che ti ha cambiato e continua a vivere anche nell’assenza. Anche io ho avuto un grande amore giovanile, poi con la maturità abbracci tutto con armonia. I sentimenti grandi vanno ricuciti”.

Il 52enne col marito Riccardo Mannino, 57 anni

Poi negli anni è arrivato il coming out: “Prima ne ho parlato con i miei fratelli, poi con i miei genitori, è stato un processo: Riccardo è stato il primo genero a entrare in famiglia. Dichiarare il proprio orientamento sessuale è qualcosa che parte da dentro, una scelta personalissima”.

Mannino per matano è stato immediatamente folgorante: “Un colpo di fulmine. E’ entrato nel ristorante dove ero con alcuni amici e l’ho notato. Quando l’ho incrociato di nuovo in palestra ho fatto il primo passo. Era sul tapis roulant e gli ho detto: ‘ma quanto corri…’”. Mara Venier ha suggerito loro di sposarsi: “Sì, eravamo al ristorante e lei ha lanciato la provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Quando ci ha sposati eravamo tutti con gli occhi lucidi”.

Forte del successo de La Vita in Diretta, nel cast di Ballando con le Stelle, Matano sul suo futuro confida: “Vorrei un programma in cui non sono più solo giornalista. Dopo Ballando mi sento uno showman”. E ancora: “Ogni giorno è una nuova sfida. Ho tanto indietro dal pubblico e quando non avrò più nulla da dare andrò a vivere in una casa in Maremma. Una delle mie aspirazioni”.