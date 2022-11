Il tenore 25enne da giugno è volato Oltreoceano, ora canta con i The Tenors

E’ entrato a far parte di un gruppo e ne è contentissimo

Alberto Urso, vincitore di Amici 18, non vive più in Italia. Si è trasferito all’estero seguendo il consiglio che più volte gli aveva dato la sua mentore, Maria De Filippi: da giugno scorso vive a Toronto, in Canada, e canta con i The Tenors.

Alberto Urso si è trasferito all'estero su consiglio di Maria De Filippi: ecco dove vive ora

Il cantante a Chi racconta: “Mi ha chiamato qui a giugno l’ex presidente della Universal America, Graham Parker, e mi ha chiesto di fare un’ospitata insieme ai The Tenors. Loro, sentita la mia voce, mi hanno chiesto subito di entrare nel gruppo”.

Alberto ora si esibisce con loro e ha grande successo: “Abbiamo iniziato a studiare quello che potevamo fare insieme. Poi abbiamo messo giù delle date e abbiamo fatto dieci concerti fra Canada e Stati Uniti, ecco. E adesso, anzi, dall’8 dicembre fino al 25 dicembre, ce ne saranno altri sei nei più importanti teatri, qui in Canada come negli Stati Uniti. E questa volta avremo anche il coro di 30 voci e l’orchestra completa”.

Il tenore 25enne da giugno è volato Oltreoceano, ora canta con i The Tenors in Canada

Urso è contento di aver preso l’opportunità al volo, anche se un po’ di malinconia c’è: “Nel venire qui ho lasciato la mia famiglia, giù in Sicilia. E poi Diva, che è il mio amore, la mia bambina, mia figlia, la mia cocker spaniel che ora sta con mia sorella. Qui viaggio tanto, non so come portarla con me, soffrirebbe: allora l’ho lasciata in un luogo sicuro dove ha una stabilità”.

La De Filippi a cui ha chiesto consiglio, gli ha dato il suo benestare: “Sono stato ospite a Tú sí que vales, alla semifinale: Maria è strafelice per me, mi diceva da sempre che dovevo andare all’estero, perché in Italia il genere che faccio io non gode di molta fortuna”.

Il tenore insieme ai componenti del gruppo

Alberto si gode il momento. Sentimentalmente non è libero: “Mi sto sentendo con una ragazza che è italiana”. Desidera costruirsi un futuro nella musica: “Spero un giorno di fare una tournée mondiale, di calcare tutti i palchi più importanti del mondo”. E pensa anche a Sanremo 2024, gli piacerebbe partecipare con i The Tenors.