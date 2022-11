Guendalina Tavassi: ''Edoardo ha avuto tante ragazze grazie alla mia popolarità, ma cerca una come me''

La 36enne parla del fratello ora rinchiuso nella Casa del GF Vip

“Da bambini, dopo la separazione dei nostri genitori, siamo diventati pacchi postali”

Guendalina Tavassi parla dell’amatissimo fratello Edoardo, ora rinchiuso nella Casa del GF Vip. Il 37enne è in cerca dell’amore, quello con la A maiuscola, la 36enne romana a Chi rivela: “Ha avuto tante ragazze grazie alla mia popolarità, ma ne cerca una come me”.

Sono molto uniti, nonostante l’infanzia complicata. Guenda confida: “All’inizio, avendo noi un anno di differenza, eravamo un corpo e un’anima, due gemelli. Poi, quando avevamo circa 5 e 4 anni, i nostri genitori si sono separati e noi siamo diventati dei pacchi postali, con la loro guerra e noi in mezzo al mare in tempesta. Io a un certo punto sono stata anche ‘rapita’ da mio padre, ed Edoardo da mia madre: è stato il caos. Paradossalmente questo dolore ci ha unito ancora di più”.

Non sono stati sereni, la Tavassi confessa: “Successivamente io sono stata affidata a mio padre e lui a mia madre. Ci vedevamo soltanto in tribunale, davanti agli assistenti sociali, con lo psicologo. E non sto parlando di mesi, ma di 8 o 9 anni trascorsi così, in modo difficile, duro, doloroso. Ci siamo ritrovati soltanto intorno ai 14 anni, ma certi dolori non svaniscono. La gente può pensare a noi come a due persone eternamente allegre, ma in realtà solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanti buchi abbiamo dentro il nostro cuore”.

I due nonostante un'infanzia travagliata sono unitissimi

Su Edo rimasto ancora single, Guendalina dice: “Forse perché, avendo me come sorella, non riuscirebbe a trovare un’altra donna simile a me. Non è una risposta stupida e so che spetterebbe allo psicologo capire cosa si nasconde nella psiche di mio fratello. Edo ha sempre cercato una persona come me, ma non l’ha trovata. Ci sarà un motivo? Lui di ragazze ne ha avute tante. Molte anche grazie alla mia popolarità. Ossia, strafacevano con lui per conoscermi o perché erano mie fan. Però alla fine non si è legato a nessuna. Edo non è uno da Oriana (Marzoli, ndr), è molto selettivo. Il rischio è che possa rimanere single a vita”.