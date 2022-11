Il 33enne in lacrime sul social: "Tra me e Letizia era finita da tre anni, lei lo sapeva"

"Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione"

Federico Fashion Style crolla in lacrime, è disperato e piange, sfoga la sua rabbia contro l’ex compagna, Letizia Porcu. “Non mi fa sentire mia figlia quando voglio!”, rivela con la voce rotta. Il parrucchiere delle vip è angosciato e alla fine sbotta.

Federico Fashion Style piange disperato sul social, attacca l'ex: ''Non mi fa sentire mia figlia quando voglio''

Federico Lauri è stanco dei gossip raccontati dai media sulla relazione finita con la donna che ha fatto parte della sua vita da quando aveva 17 anni e con cui, con l’aiuto della fecondazione assistita, ha avuto nel 2017 una figlia, Sophie Maelle. “Tra me e lei era già da tempo che non c’era più amore, che la nostra storia era finita. Lei ne era consapevole: stavamo insieme per amore di nostra figlia, vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente, neppure una relazione”, esordisce l’hair stylist.

“Questo è successo 3 anni fa, quando io sono andato da lei col cuore in mano…ricordo ancora quel giorno…”, dice Federico che, incontenibile, scoppia in lacrime. “Non voglio piangere, ma sto male!”, sottolinea. Poi continua: “Quando sono andato da lei le ho detto: ‘Guarda che io ti amerò per sempre, sarai sempre nel mio cuore, perché sei una persona speciale. Ti posso dare quello che tu vuoi, una famiglia, unità’. Come sapete, io lavoro molto, sono sempre fuori e quindi abbiamo deciso che lei prendesse in mano la sua vita, anche se per me era difficile pensare di stare lontano da lei, a una vita senza di lei. Per questo noi eravamo comunque legati, continuavamo sempre a sentirci. Quindi io non sono mai andato definitivamente via da casa e lo stesso lei”.

Il 33enne crolla sul social

“Però l’amore era finito - precisa ancora Lauri - C’era solo un grande bene… Ma poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che pensavi di avere… Mi dite tutti i giorni: ‘Stai male, perché?’. Io non to così per la mia storia con Letizia che è finita. Non credo più all’amore: non esiste. Sto male, e sfiderei chiunque a stare diversamente nella mia stessa situazione, perché io lavoro tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia, che è la cosa che amo di più”.

L'hair stylist rivela tra le lacrime: "Sto male!"

Federico Fashion Style non riesce a non piangere: “Questo perché la madre, la signora, Letizia, ha deciso senza nessuna regola data da alcuno, che io posso sentire mia figlia alle 7,30 di mattina e alle 9 di sera. Sto male, mi tremano le mani. E devo sentire servizi tv che parlano della mia vita parallela: ma quale caz*o di vita parallela! Dove sono le bugie? La verità la sa lei: ha accettato di rimanere a casa, era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto alcuna vita parallela”.

Può sentire Sophie Maelle, nata nel 2017 con inseminazione artificiale, solo alle 7,30 del mattino e alle 9 di sera

“Vi chiedo di rispettare il dolore delle persone: non vado a ballare tutte le sere e a farmi vedere felice come fa lei e così fa del male a me, mentre sono fuori per lavoro… Se non fossi fuori per lavoro mia figlia starebbe sempre e solo con me. Perché mia figlia, ve lo giuro, quando io devo andare via, e questo lo sa anche la madre, si mette la colla finta e mi dice: ‘Papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Non avete idea di cosa sto passando io per colpa di questa signora Letizia. Se c’è un Dio, avrò giustizia. Io voglio solo l’amore di mia figlia, è mia e nessuno si può permettere di dirmi che la posso chiamare solo alle 7,30 e alle 9 di sera”, dice Federico con la voce rotta.

Accusa la madre della bambina, Letizia Porcu

Il parrucchiere in un lungo post scritto durante la notte, rivolgendosi all’ex, sottolinea ancora: “Io voglio chiudere questo brutto capitolo e pensare ad andare avanti, devo garantire una vita felice a Sophie. Cara mamma di mia figlia, non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri di volevo bene, oggi neanche più quello perché mi stai facendo del male e quando sarà più grande tua figlia capirà. Nessuno può negare di sentire la figlia durante la giornata. Tu non puoi dirmi a che ora e durante la giornata non rispondi, dici che sei stata cacciata dal lavoro…hai dato le dimissioni per motivi allucinanti. Ti ho lasciato casa e dici che sei stata cacciata. Pensi di distruggermi, mi spiace per te! Da domani continuerò a sorridere per l’amore che ho per la vita e per mia figlia”.