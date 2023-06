Alena Seredova ha cambiato 4 look da sposa diversi in poche ore per il suo matrimonio in Sicilia: guarda

La ceca 45enne per ogni momento della cerimonia ha scelto un abito diverso

La showgirl e il manager 49enne hanno detto di sì sabato 17 giugno a Noto

Alena Seredova per il suo secondo sì ha fatto le cose in grande. La ceca per il matrimonio con Alessandro Nasi, celebrato con rito civile a Noto, in Sicilia, sabato 17 giugno, ha voluto 4 look diversi da sposa. La ceca ha scelto di accompagnare ogni momento della cerimonia con un cambio d’abito: vestiti completamente diversi per lei, partendo da quello bianco più classico a quello poi romantico con sfondo floreale, fino ad arrivare a quello con le paillettes o a quello con le piume per ballare.

Alena Seredova ha cambiato 4 look da sposa diversi in poche ore per il suo matrimonio in Sicilia: ecco il primo abito indossato

Il primo abito di Alena è stato quello maggiormente da sposa, abbellito da uno spacco laterale e una pochette tenuta tra le mani con la scritta “Wifey”, ossia “mogliettina”. Il vestito, bianco in tessuto con ricami, ha messo in risalto il suo décolleté. Maniche corte a sbuffo e aria sognante e romantica, con capelli sapientemente tirati su.

Il secondo outfit della 45enne scelto per le nozze

Alena per il suo secondo outfit pensato per il giorno delle nozze ha voluto essere un’affascinante nobildonna del Rinascimento. Ha optato per un abito con corpetto che le lasciava le spalle nude. Anche in questo caso il seno prorompente dell’ex moglie di Gigi Buffon è stato messo in risalto. Chiffon color rosa pallido e disegni floreali per il vestito con maniche lunghe sempre a sbuffo. In questo caso la Seredova ha sciolto i capelli in un semiraccolto, arricchendo l’acconciatura con piccoli fiori e moccoli sulla schiena.

Il terzo vestito della ceca scelto per il momento del taglio torta

Alena ha cambiato nuovamente la mise per il taglio della torta: ha indossato un lungo abito dal taglio impero e con scollatura a V e mantello sulle spalle. Il vestito, color panna, è stato reso scintillante da una miriade di paillettes. In questa occasione ha semplicemente sciolto la lunga chioma.

Il quarto look della Seredova, per ballare in pista, è un minidress tutto piume

Quando è arrivato il momento di scendere in pista, ecco un nuovo cambio di vestito: stavolta Alena ha scoperto finalmente le gambe. Per lei un minidress comodo e con tante piume, che però, nella parte superiore sembrava quasi una semplice t-shirt bianca. Per completare il look ha legato i capelli in una coda altissima, che le ha donato un aspetto più cool e meno ‘impostato’.