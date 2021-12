Alena Seredova, ecco come trova il tempo per l’intimità col compagno

Ormai Alena Seredova è diventata un punto di riferimento per i suoi follower di Instagram. Spesso risponde alle loro domande e dispensa utili consigli. Qualche ora fa un utente le ha domandato come faccia a trovare il tempo e il modo di vivere l’intimità con il suo compagno Alessandro Nasi. La 43enne infatti ha tre figli, Louis Thomas, 13 anni, David Lee, 12, avuti con l’ex marito Buffon, e la piccola Vivenne, nata nel 2020 dall’amore con il suo attuale partner.

“Io sono convinta che il tempo si trova se lo si vuole veramente entrambi. Io ho tre figli e tutti hanno impegni diversi avendo diverse età eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi, riusciamo a parlare, a stare insieme da soli. Ci riusciamo, ovviamente bisogna sapersi organizzare. Quando i bimbi dormono…”, ha spiegato la Seredova.

Sempre via social Alena, famosa per essere molto alta (è un metro e 81) ha anche raccontato di aver sempre preferito uomini che fossero alti almeno quanto lei perché le piace potersi “appoggiare” sulla spalla della sua dolce metà. “Non ho mai scelto gli uomini in base all’altezza. Ma ovviamente avere una spalla su cui appoggiarsi è una bella sensazione”, ha affermato.

1/12/2021