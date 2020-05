Alena Seredova, la figlia Vivienne Charlotte ha già la maglia della Juve, gliel'ha regalata Andrea Agnelli

Alena Seredova è felice. In una foto condivisa sul social svela un dono appena ricevuto per la figlia Vivienne Charlotte, nata da appena due giorni, il 19 maggio scorso. La neonata ha già a maglia della Juve, gliel’ha regalata Andrea Agnelli, presidente della Juventus e collega di lavoro di Alessandro Nasi. I due sono vicepresidenti dell’holding Exor, società di investimento controllata dalla famiglia Agnelli guidata da John Elkann, di cui il manager 46enne tra l’altro è cugino.

I primi due pargoli della showgirl ceca 42enne, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, mostrano la casacca bianconera della piccola sul social. Anche loro la indossano, orgogliosi dato che il loro papà è lo storico portiere della squadra del cuore.

“Grazie Andrea Agnelli, per la felicità del papà Alessandro Nasi e della zia Simona Ventura”, scrive nel post che accompagna l’immagine Alena. Il riferimento alla Ventura è ironico, la conduttrice è tifosissima da sempre del Torino. Lei e Nasi, invece, si sono conosciuti allo stadio, il manager dovrebbe fare il tifo per la Juventus, sempre che invece non sia così e la Seredova faccia una battuta anche su di lui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2020.