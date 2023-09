''Faccio fatica a dormire, è tosta'': Alena Seredova quasi in lacrime dopo che il figlio Louis a soli 15 anni si è trasferito a vivere lontano da lei

Il primogenito ha avuto il suo primo contratto da calciatore, gioca nel Pisa, allievi regionali Under 16

La ceca 45enne è molto triste: “Il mio modo di essere mamma non l’aveva previsto così presto”

“Mi manca”. Alena Seredova è quasi in lacrime dopo che il figlio maggiore Louis Thomas si è trasferito a vivere lontano da lei a soli 15 anni (ne compirà 16 il 28 dicembre prossimo). Il primogenito avuto dall'ex marito Gigi Buffon ha avuto il suo primo contratto da calciatore e ora gioca nel Pisa, allievi regionali Under 16. Ha traslocato in Toscana, a quasi 327 chilometri da Torino, dove la ceca abita con il resto della sua famiglia. “Faccio fatica a dormire, è tosta”, confessa la 45enne rispondendo sul social a una domanda di un follower che vuole sapere come si senta senza il ragazzo accanto.

“Louis ora vive a Pisa: ti sei abituata alla sua assenza?”, le domanda un fan. Alena fatica a parlare, rimane qualche istante in silenzio con gli occhi lucidi. Poi fa un lungo sospiro, si fa forza e confida: “Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. Diciamo che ‘prima’ non pensavo ‘adesso’. Il ‘poi’ poteva arrivare molto più avanti… E’ dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio e mi manca”.

Un altro follower le domanda come abbia preso questa nuova avventura del figlio. La Seredova sottolinea: “Naturalmente sono super felice per lui”. Ma non accetta pienamente l’assenza di Louis. “E’ vero anche - aggiunge - che il mio modo di essere mamma non aveva previsto questo così presto”. Alena ribadisce: “Mi manca”.

La showgirl e attrice, sposata con Alessandro Nasi, 49 anni, dall’ex Buffon ha avuto anche David Lee, 13 anni, che lo scorso giugno ha fatto gli esami di terza media. “Farà il liceo linguistico - fa sapere Alena - I miei figli per le lingue sono portati e gli piacciono. Vediamo come andrà col latino…”. E’ chiaramente a Torino con lei, come anche la terzogenita Vivienne Charlotte, 3 anni, che è appena tornata alla scuola materna.