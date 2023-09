Blanco sempre più innamorato di Martina: rara foto 'al bacio' con la fidanzata

Nessuna crisi tra i due, come si era vociferato nei mesi scorsi: sono appassionati

Nessuna crisi, come si era vociferato lo scorso giugno. Blanco è sempre più innamorato di Martina Valdes. Sul suo profilo Instagram il cantautore 20enne pubblica una rara foto ‘al bacio’ con la fidanzata che il prossimo 8 novembre compirà 22 anni. L’artista e la danzatrice sono su un buggy elettrico e si baciano appassionati.

Insieme da quasi un anno e mezzo, Riccardo Fabbriconi, questo il nome dell’artista all’anagrafe, e la ballerina continuano felicemente la loro storia d’amore. Ad aprile scorso Blanco, in occasione del nuovo album in uscita, aveva ringraziato Martina con parole piene di sentimento.

Sul social il cantante aveva postato alcune immagini insieme a lei e aveva scritto: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in qui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stron*o tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglio*i ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.

Ora arriva un altro scatto, che smentisce definitivamente chi pensava che tra i due fosse finita. A inizio estate la Valdes aveva tolto dal profilo alcuni scatti, tra i quali anche molti con Blanco. Subito erano partiti i gossip di addio. Lei aveva replicato: “Non mi piace dar spiegazioni ma non mi piace altrettanto che vengano dette cose non vere su di me e sulle persone che amo. Quindi, innanzitutto per quanto riguarda le storie in evidenza: ho tolto tutte quelle che avevo perché volevo modificare il profilo. Ho quindi tolto mie foto singole, foto e video di lavoro e quelle anche con lui”.

Qualcuno aveva fatto notare alla ragazza la mancanza di ‘like’ del fidanzato sotto alcune foto. Martina aveva però sottolineato: “Capita spesso che se abbiamo date o impegni di lavoro, non essendo due persone che stanno sempre attaccate al telefono, ci 'perdiamo' delle foto, ma davvero dobbiamo pensare che un ‘mi piace’ o un commento su un social stabilisca se una relazione è sana o è in crisi? Detto ciò, tra di noi va tutto molto bene!”.