L'ex Miss Italia 2006 Claudia Andreatti incinta per la seconda volta: il tenero annuncio della gravidanza

La prima gravidanza arrivata dopo due anni di prove: poi la scoperta di un polipo all’utero

Claudia Andreatti vede il suo sogno di famiglia numerosa avverarsi. E’ incinta per la seconda volta. Sul social arriva l’annuncio della gravidanza. L’ex Miss Italia 2006 pubblica uno scatto in bianco e nero in cui è ritratta in piscina con il suo primogenito che le accarezza il pancino. “Il mio Primo Amore diventa Fratello maggiore”, scrive.

L’ex annunciatrice di Rai Uno, ultima “signorina buonasera” della tv di Stato, ex modella e conduttrice, è diventata mamma per la prima volta l’1 marzo 2021, quando ha messo al mondo Alessandro Andrea, avuto dal compagno, l’immobiliarista italo-svizzero Andrea Tognola, con cui vive a Lugano.

Dopo aver dato alla luce il figlio, Claudia a Diva e Donna ha raccontato le difficoltà affrontate per diventare genitore. Due anni di ‘prove’ senza successo: colpa di un polipo all’utero che fungeva, parole sue, da “contraccettivo naturale”. La Andreatti ha dovuto essere operata: ha rimosso il polipo a gennaio e a maggio era già incinta.

Claudia dopo il parto ha anche confessato di desiderare fortemente un altro bebè. Ora la cicogna torna a bussare alla sua porta: è felice come non mai. La tv per lei è un ricordo lontano. Desidera aprire un’attività in abito enogastronomico o un’erboristeria a Lugano e fare la mamma.