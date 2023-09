La conduttrice dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio sottolinea: “Eccoci ancora qui”

“Tutti pensavano fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati”

Mara Venier racconta il suo amore per Nicola Carraro. A lui, quando lo ha conosciuto, aveva immediatamente ricordato le sue origini. “Io resto una pescivendola”, gli aveva sottolineato. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio al Corriere della Sera fiera dice: “Eccoci ancora qui”. “Tutti pensavano fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati prestissimo”, precisa ancora la conduttrice. E spiega perché ha messo le cose in chiaro col ricchissimo marito.

''Ricordati che io resto una pescivendola'': Mara Venier e le sue origini, perché ha messo le cose in chiaro col ricchissimo marito Nicola Carraro

Si sono conosciuti a una cena il 19 settembre del 2000 organizzata da Melania Rizzoli, amica di Mara e cugina di Nicola. “L’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: ‘Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui..’”, sottolinea la Venier. Carraro l’ha accompagnata a casa, la presentatrice l’ha fatto salite, ma non è successo nulla. “Mi ha intervistato su tutta la mia vita, come fossimo a Domenica In. E’ stata la mia fine. A quel punto lei sapeva tutto di me”, rivela Carraro.

Si frequentano, si piacciono, ma Mara sentiva che qualcosa non andava. Guardandolo negli occhi un giorno gli dice: “Ricordati che io resto una pescivendola”. Spiega il motivo di quelle parole: “Lui viene da una famiglia pazzesca (padre Gian Gerolamo Carraro e madre Pinuccia Rizzoli, secondogenita di Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima casa editrice, ndr); io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara”.

La conduttrice 72enne dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio sottolinea: “Eccoci ancora qui"

La famiglia Carraro non approvava il legame con una donna di spettacolo, ma Nicola ha tirato dritto e è uscito allo scoperto con Mar. lei lo ha presentato ai suoi amici. “Non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”. I parenti dell’imprenditore pensavano lo stesso. La Venier confessa: “Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: ‘Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro’. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse”.

Le nozze tra la 72enne e l’81enne sono state celebrate da Walter Veltroni nel 2006. Una crisi vera non c’è mai stata, anche se Mara racconta: “Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi’. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”. “Ma non è stata una grande crisi! E’ stato solo un momento un po’ difficile, un’estate storta..”, ribatte lui.

“No no caro mio, è stata una crisi. La verità è che quando io mi diverto molto, lui non si diverte - replica ancora Mara - A me piace andare alle feste con tanto casino, divertirmi anche con gente improbabile, fare tardi. Lui non ama queste cose e diventa molto snob. E allora gli dico: ‘Quando fai il Rizzoli mi stai proprio antipatico’”.