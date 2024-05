''Gli occhi sui social non li faccio vedere'': Francesco Chiofalo spiega perché non mostra il risultato dell’intervento per il cambio di colore agli occhi

Il 34enne non ha intenzione di mostrarsi sui social, ha spiegato il motivo

In un video ha detto di aver ricevuto addirittura minacce di morte

Francesco Chiofalo ha annunciato di non avere intenzione di mostrare sul social i suoi occhi “nuovi”, dopo aver cambiato chirurgicamente il loro colore.

Il personal trainer 34enne - già visto a Temptation Island - lo scorso aprile si è sottoposto alla cheratopigmentazione, un’operazione che serve appunto per cambiare il colore agli occhi, ma che da alcuni medici è considerata pericolosa. Si è attirato molte critiche.

Francesco Chiofalo, 34 anni, ha annunciato che per ora non farà vedere il nuovo colore dei suoi occhi

In un nuovo video condiviso su Instagram ha ora spiegato il motivo per cui sui social si sta mostrando solo con gli occhiali da sole. Non ha intenzione di far vedere il risultato dell’intervento.

Ha detto: “In quest’ultimo periodo ho ricevuto minacce di morte, insulti sul mio profilo, a livello personale, a livello fisico, body shaming, me ne avete scritte di tutti i colori”.

“Tutto questo perché? Perché ho fatto un intervento di chirurgia plastica, l’intervento di cambio colore agli occhi, è successo uno scandalo, me ne avete dette di tutti i colori”, ha aggiunto.

“Adesso rimango perplesso perché molti di voi mi contattano e mi scrivono dicendo: ‘Perché non ti mostri? Perché non fai vedere sui social gli occhi?’. Ma cosa ve li faccio vedere a fare ragazzi? Io gli occhi per ora non li faccio vedere, per un semplice motivo. Perché mi tempestate di insulti”, ha continuato.

Il personal trainer si è sottoposto alla cheratopigmentazione, ma aspetterà a mostrare il risultato

“Se io adesso faccio vedere il color dei miei occhi, il risultato dell’intervento, io vengo sommerso di insulti e adesso, in questo momento, dopo tutti gli insulti che ho ricevuto sono un po’ provato e sinceramente non mi va”, ha sottolineato.

“Quindi per ora io gli occhi non li faccio vedere, nelle storie giro con gli occhiali da sole, quando mi andrà e mi sentirò pronto vi farò vedere il risultato dell’intervento di cambio colore agli occhi. Ma per ora no”, ha concluso.