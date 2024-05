Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognanti dopo le nozze: prima serata mondana da marito e moglie alla festa della Marini, guarda

Non bucano l’appuntamento col party dell’amica che ha compiuto 57 anni

La loro favola è appena iniziata, dopo i festeggiamenti del 4 maggio, quando hanno celebrato le nozze in Campidoglio, e poi del 13, quando hanno scambiato nuovamente le promesse a Villa Miani. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono sognanti dopo le nozze. I due si regalano la prima serata mondana da marito e moglie alla festa di Valeria Marini. Non bucano l’appuntamento al party dell’amica, che compie 57 anni. La 46enne e il 40enne arrivano al ristorante Le Palmerie, nel cuore di Viale Parioli a Roma. Hanno occhi solo l’una per l’altro: il sentimento che li ha portati a dire di sì traspare limpido.

L’ex Miss Italia e il ballerino e coreografo sono felici. La serata è meravigliosa, organizzata magnificamente dal pr Antonello Lauretti.

La location è perfetta, Valeria accoglie i suoi ospiti raggiante. Arrivano un mare di famosi. Tra i tanti: Miriana Trevisan, Federico Fashion Style, Angela Melillo col marito Cesare, Manuela Arcuri, Maria Monsè, Francesca Cipriani e il consorte.

Non può mancare ma la mamma della Marini, Gianna. Manila e Stefano posano per i fotografi, mangiano le squisite pietanze e poi brindano, scambiano chiacchiere con alcuni degli amici presenti. Celebrano la showgirl sarda e si divertono un mondo. La torta gigante a forma di cuore con fragoline di bosco, realizzata dal mastro pasticcere Ciro Poppella, è tutta da assaporare. Il party si conclude a tarda ora. I neo sposi vanno via nella notte: la loro vita insieme è tutta da scoprire, ma si annuncia magica.