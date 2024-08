''Sarei stata una mamma infelice'': Alena Seredova spiega perché non ha neppure tentato di perdonare Buffon dopo il tradimento

Le domandano perché non lo abbia fatto per ricompattare la famiglia, lei risponde

Alena Seredova non si nasconde. Rispondendo alle domande dei follower nelle sue storie su Instagram spiega perché non ha neppure tentato di perdonare Gigi Buffon dopo il tradimento con Ilaria D’Amico, a cui è ormai da anni legato. Le domandano perché non lo abbia fatto per ricompattare la famiglia, lei risponde senza filtri. “Sarei stata una mamma infelice”, confessa.

La ceca 46enne, ora sposata con Alessandro Nasi, da cui ha avuto Vivienne Charlotte, 4 anni, mamma di Louis Thomas, 16 anni e mezzo, e Devid Lee, 14 e mezzo, nati dalle nozze con l’ex calciatore, usa la sua arma migliore, l’estrema sincerità. “Scusami, perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, vuole sapere un suo fan. Alena si svela: “Assolutamente no”.

“Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio - sottolinea la Seredova - E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Alena è andata avanti, ha voltato pagina. Non ha mai accettato neppure la famiglia allargata. A Oggi in passato a tal proposito aveva chiarito: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”. Aveva anche precisato che lei non è “una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.

La Seredova, tornata dalle vacanze a Torino, è in grande forma. A chi le chiede se abbia fatto una nuova dieta, svela: “Dieta di chiudiamoci la bocca. Diciamo che mi sono molto trattenuta… E’ da gennaio che lentamente ho provato a ottenere qualche risultato”.