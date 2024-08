''Gli addominali? Venduti'': Filippo Bisciglia si mostra a petto nudo e scherza sul suo fisico senza 'tartaruga'

E’ entusiasta, super carico: il 10 settembre parte la seconda stagione di Temptation Island

Filippo Bisciglia nelle sue storie si mostra a petto nudo. E’ in Sardegna impegnatissimo sul set. Il conduttore, ex gieffino, scherza sul suo fisico senza ‘tartaruga’. “Gli addominali? Venduti”, sottolinea ironico. E’ entusiasta e super carico: il 10 settembre parte la seconda stagione di Temptation Island. Su Canale 5 già sono partiti gli spot che anticipano le prime tre coppie che metteranno alla prova il loro amore. Sono Diandra e Valerio, Antonio e Titty, Mirco e Giulia.

Temptation Island tra giugno e luglio scorso ha messo a segno ascolti record. La puntata finale ha conquistato addirittura il 32% di share. “GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Chiudiamo questa edizione con il record di sempre, 32% DI SHARE… Non ho parole !!! Immensa gioia per me e per tutte le persone che lavorano per il programma… Lo ripeterò sempre TEMPTATION ISLAND siete anche e soprattutto VOI… Grazie anche a tutti gli amici di instagram, di X e di Facebook che ci tengono compagnia e ci fanno divertire durante tutto il viaggio… Agli amici di X, sappiate che siete stati primi in tendenza Italia e Mondo dalla prima puntata fino all’ultima”, aveva scritto Bisciglia all’indomani della serata.

Il 47enne aveva anche aggiunto, citando Maria De Filippi: “La mia con Voi e con Temptation Island è una ‘storia d’amore’ cresciuta in mezzo a tante storie d’amore… Infinitamente grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary sei l’esempio perfetto per tutti noi… Vi voglio bene …”.