''Oggi sono una mamma-taxi'': Alessia Merz torna in tv e parla della scelta di lasciare la carriera per dedicarsi alla famiglia

Alessia Merz non ha alcun dubbio: non ha rimpianti per aver detto basta col mondo dello showbiz. Torna in tv, a Storie di Donne al Bivio, e parla della scelta di lasciare la carriera per dedicarsi alla famiglia. “Oggi sono una mamma-taxi”, confessa scherzosamente. Dal 2005 è sposata con l’ex calciatore Fabio Bazzani, da cui ha avuto Niccolò nel 2006 e due anni dopo Martina.

Dai 18 ai 31, partendo da Non è la Rai, ha fatto di tutto: cinema, televisione, pubblicità. E’ stata anche una delle ex veline più famose. Alessia spiega: “Se mi è costato abbandonare la mia carriera? Assolutamente no, è una cosa che ho scelto io, erano già tanti anni che lavoravo. Sai, io dal 1992 al 2005 ho fatto tutte le esperienze, ho conosciuto tantissime persone, mi sono divertita, ho guadagnato, quindi mi sono fatta i miei anni lavorativi. Avevo proprio voglia di avere una famiglia, è sempre stato il mio sogno. Avere un marito e dei figli, che quindi abbiamo fatto subito, proprio perché era un desiderio di entrambi. Fabio e io ci siamo sempre compensati molto anche caratterialmente. Stare con una persona che fa televisione non è facile, anche con uno che fa il calciatore. Ma siamo qui…”

Non si è mai pentita, sognava dei figli col marito Fabio Bazzani, sposato nel 2005. Oggi la 50enne, stella di Non è la Rai ed ex velina, vive in funzione di Niccolò e Martina

“Quando una donna sceglie di fare una cosa, anche se è una rinuncia, è perché sceglie di fare altro di magari più bello in quel momento per lei”, sottolinea ancora la Merz. Poi descrive la sua vita attuale: “Abito a Bologna. Sono un po’ la mamma-taxi. Quando hai due ragazzi di 16 e 17 anni è così. Sai, la femmina la porto a casa di amiche e amici, perché lei di sport non ne fa. L’altro è da scorrazzare perché fa calcio e si allena tutti i giorni. Io e mio marito ci gestiamo, chi l’uno o chi l’altro, a seconda dei giorni, in funzione dei nostri figli”. E conclude: “Tornare in tv? Dipende dalla proposta e dal programma”. Intanto lo scorso anno è stata una delle presenze fisse di La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo su Rai1.