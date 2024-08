Giulia Salemi si fa coccolare il pancino che cresce da mamma Fariba: a cena fuori col genitore e Pierpaolo Pretelli prima di Venezia

La 31enne sempre insieme alla madre si regala un attimo di relax: sarà alla Mostra del Cinema

Tutti credono che avrà una femminuccia, anche se lei e Pretelli ancora non hanno rivelato il sesso

Giulia Salemi mette in vendita alcuni abiti che non le entrano più, lo fa in Rete. E mostra orgogliosa le sue forme. Assapora la dolce gioia della prima gravidanza con accanto il fidanzato 34enne. Si fa coccolare il pancino da mamma Fariba. Va a cena fuori col genitore a Milano e Pierpaolo Pretelli. Tutto prima di essere a Venezia per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema raggiante.

E’ alle prese col trasloco nella nuova casa, più grande, per accoglie il bebè, per tutti una femminuccia, anche se la 31enne e il compagno ancora non hanno rivelato il sesso del bebè. Seduta a tavola con Fariba Tehrani si lascia andare e sorride nelle foto che si fa scattare. La madre è entusiasta di essere presto nonna. Con loro ci sono pure Martina Hamdy, Mattia Ferrari e Matteo Evrando.

La Tehrani è entusiasta di diventare nonna

La 31enne va con la madre anche a farsi ancora più bella

Il giorno dopo Giulia e Fariba si regalano qualche istante di puro relax dalla facialist Alessandra Ricchizzi. La Salemi fa una maschera purificante per avere la pelle del volto ancora più radiosa, la Tehrani un massaggio per distendere i suoi tratti e cacciare via le rughe. E’ un moneto speciale.

Mette in vendita in vestiti su un sito in rete: le sue forme crescono e lei svuota l'armadio

L’influencer e conduttrice sarà al Lido e vuole essere al top. Dovrebbe essere entrata nel quinto mese di gestazione, il parto arriverà nel nuovo anno, il 2025, tra fine gennaio e gli inizi di febbraio.