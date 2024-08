Georgian Cimpeanu alle prese con la sua nuova vita a Los Angeles

Il 30enne, personal trainer, paragona il mare della Città degli Angeli a quello di Rimini: “Terribile”

Georgian Cimpeanu è alle prese con la sua nuova vita a Los Angeles. Il fidanzato di Elisabetta Canalis è scioccato dai prezzi dopo il trasferimento negli Usa. “C’è qualcosa che non si paga in questo ca… di Paese?”, esclama in un video pubblicato su TikTok.

''C'è qualcosa che non si paga in questo ca... di Paese?'': il fidanzato della Canalis scioccato dai prezzi dopo il trasferimento negli USA

Il campione di kickboxing, personal trainer in cerca di nuovi allievi nella Città degli Angeli, è meravigliato. E’ andato a farsi tagliare i capelli. Ha telefonato a un barbiere chiedendo prima il costo della sua prestazione: 50 dollari, scontato 45. Gli ha mostrato la foto del taglio desiderato, ma l’hair stylist ha combinato un disastro. Fa un appello a tutti i parrucchieri italiani: “Venite qui, vi prego. Se siete un minimo bravi fate i milioni. Qua non capiscono un ca…”.

Georgian Cimpeanu alle prese con la sua nuova vita a Los Angeles

Non è finita. In rete arriva una successiva clip. Cimpeanu è in auto con Elisabetta. La 45enne spiega: “Oggi è una giornata importante perché Georgian ha deciso di diventare come un americano a livello burocratico, infatti, dopo che abbiamo fatto il social security number, siamo andati in banca per aprire un conto e poi siamo andati a prendere un contratto telefonico”. Poi chiede al fidanzato: “Come funziona un contratto telefonico qui?”. Lo sportivo racconta che, al contrario dell’Italia, dove hai tariffe bassissime illimitate, negli States ti fanno un prezzo di favore che da 75 dollari diventa 65 al mese.

Georgian prosegue: “Due palline di gelato 10 dollari, una baguette da portare a casa 8 dollari, una baguette che se non la mangi dopo due ore ci giochi a baseball. Vogliamo parlare della radio? Quella normale tutta pubblicità e poca musica. Se vuoi ascoltarne una con tanta musica devi pagare… La mia domanda è: c’è qualcosa che non si paga in questo ca… di Paese?”.

Il 30enne, personal trainer, paragona il mare della Città degli Angeli a quello di Rimini: “Terribile”

Cimpeanu ha da dire anche qualcosa sul mare di LA: “Le spiagge sono belle, il mare assomiglia a quello di Rimini: è terribile”. Ma per amore ha lasciato l’Italia e ora è lì con l’ex velina. Convivono.