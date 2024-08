''La saluto e lei risponde sempre'': Stefano De Martino parla dell'ex Belen e della co-genitorialità del figlio Santiago

Il conduttore 34enne durante la conferenza stampa di Affari Tuoi risponde alla domanda ‘scomoda’

Lei lo aveva accusato pubblicamente a Domenica In: “Mi ha tradito”, lui smorza tutto

Lei gli aveva puntato il dito contro a Domenica In, accusandolo per i suoi ripetuti tradimenti. “Se parlo è perché ho la certezza, ho parlato con tutte le signorine, che alla fine hanno ammesso la verità. Quante? Sono almeno dodici, poi non sono andata oltre, la bolletta del telefono sarebbe diventata troppo cara e mi sono fermata”, aveva rivelato. Lui da Fabio Fazio aveva smorzato. Stefano De Martino torna sull’argomento e durante la conferenza stampa di Affari Tuoi, che parte il 2 settembre su Rai1, parla dell'ex Belen e della co-genitorialità del figlio Santiago.

Il conduttore 34enne risponde alla domanda ‘scomoda’ del giornalista che vuole saperne qualcosa di più sull’attuale rapporto con la 39enne Rodriguez, da cui ha avuto il figlio di 10 anni. Stefano non si infastidisce. Mantiene la calma, almeno apparentemente, e commenta: “Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene”. De Martino subito aggiunge: “Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi”.

L’ex ballerino di Amici non si scompone, anzi. Anche da Fazio era parso molto conciliatorio, nonostante le rivelazioni dell’ex moglie. “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale. Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita”, aveva detto.